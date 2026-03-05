È morto Franco Praussello professore all’Università di Genova e collaboratore di Ilsrec

È deceduto Franco Praussello, professore di Politica economica presso l’Università di Genova e collaboratore dell’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea. Praussello era noto per il suo lavoro accademico e le sue collaborazioni nel settore della ricerca storica. La sua scomparsa è stata annunciata dall’università e dall’istituto di ricerca.

Il ricordo di Ilsrec: "Uomo di elevate qualità culturali e accademiche, a cui ci legava un profondo rapporto di amicizia e con cui condividevamo gli stessi ideali europeistici" È morto Franco Praussello, professore di Politica economica all'Università di Genova e collaboratore di Ilsrec, Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Praussello è stato visiting professor e ha tenuto seminari in numerose università internazionali. Titolare di una cattedra Jean Monnet ad personam in "Eu Economic studies", ha fatto parte dello Scientific Board della European Union Review della European Community Studies Association.