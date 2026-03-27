Politica in lutto è morto Franco Tentorio

La città di Bergamo è in lutto per la scomparsa di Franco Tentorio, figura politica attiva nel territorio locale per circa cinquant’anni. La sua morte ha suscitato numerosi commenti tra cittadini e rappresentanti istituzionali, che ricordano il ruolo svolto nel corso degli anni nell’amministrazione comunale. La notizia ha fatto il giro dei mezzi di informazione, che ne hanno riportato i dettagli.

La città di Bergamo piange la scomparsa di Franco Tentorio, una figura che ha segnato in modo indelebile la storia amministrativa e politica del territorio orobico per quasi mezzo secolo. All’età di 81 anni, l’ex sindaco si è spento lasciando un vuoto profondo non solo tra le fila del centrodestra, ma in tutto il panorama istituzionale lombardo. La sua vita è stata un intreccio indissolubile tra la professione di commercialista e una vocazione pubblica che lo ha portato a stabilire un record difficilmente eguagliabile, ovvero quello di consigliere comunale con la maggiore anzianità di servizio nella storia della città, avendo dedicato ben 49 anni della sua esistenza ai banchi di Palazzo Frizzoni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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