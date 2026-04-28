Aumento dell' Irpef per il buco nella sanità pugliese scudo per i redditi bassi | pressing sul ceto medio

Il governo ha deciso di attuare un aumento dell’Irpef per far fronte alle necessità di copertura del debito sanitario della regione, che ha registrato un deficit significativo. Tuttavia, sono state previste misure di scudo fiscale che tutelano i contribuenti con redditi bassi, ovvero fino a 15.000 euro annui, e anche quelli con redditi fino a 28.000 euro. La decisione ha suscitato discussioni sulla pressione fiscale sul ceto medio, che si trova tra queste due fasce.

Cercare di non aumentare le tasse non solo ai redditi bassi, quelli al di sotto dei 15.000 euro l’anno, ma anche a quelli medi, che percepiscono fino a 28.000 euro. È l’obiettivo del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro per tentare di rendere meno amara la pillola dell’incremento dell’Irpef per far fronte al buco della Sanità. Come aveva promesso la settimana scorsa ai sindacati, che avevano espresso preoccupazione per il probabile incremento delle imposte, il governatore insieme agli assessori alla Sanità, Donato Pentassuglia, e al Bilancio, Sebastiano Leo, oltre che ai dirigenti dei vari Dipartimenti, sta provando in queste ultime ore a recuperare il più possibile dal bilancio autonomo.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Aumento dell'Irpef per il buco nella sanità pugliese, scudo per i redditi bassi: pressing sul ceto medio Notizie correlate Leggi anche: Sanità in Puglia, buco da 369 milioni: l’ombra dell’aumento Irpef per coprire i debiti Puglia, rischio aumento Irpef per coprire il buco in sanitàL’amministrazione regionale della Puglia valuta un intervento sulle aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per colmare un disavanzo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: No all’aumento Irpef: il deficit sanitario non si scarichi sugli anziani; Sanità in rosso, aumento Irpef in vista. Sindacati pronti allo scontro; Puglia, aumenta l'Irpef ma salve le fasce deboli. I sindacati: Contrari all'incremento; Anche in Basilicata proposto l’aumento di Irpef ed Irap per coprire il buco dei conti regionali. Sanità pugliese, UGL contro l’aumento IrpefIl buco della sanità in Puglia finisce al centro dello scontro sindacale. UGL Puglia contesta l’ipotesi di un aumento dell’addizionale Irpef regionale per coprire il disavanzo della sanità, indicato d ... pugliapress.org Puglia, aumenta l'Irpef ma salve le fasce deboli. I sindacati: «Contrari all'incremento»L'aumento dell'Irpef ci sarà sicuramente, lo ha confermato ieri il governatore Antonio Decaro ai segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil. Ma non sarà necessario ... quotidianodipuglia.it Pensioni, ecco quando finirà l’aumento della spesa: una luce in fondo al tunnel x.com Mobilitazione della Coldiretti per la trasparenza in etichetta e contro l'aumento dei costi di produzione. #IoSeguoTgr servizio Filippo Bernardi montaggio Paolo Fagliarone - facebook.com facebook