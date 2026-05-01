In Sicilia redditi annui inferiori di 7 mila euro rispetto alla media nazionale | Lavoro dignitoso per avere retribuzioni eque

In Sicilia, i redditi annui sono inferiori di circa sette mila euro rispetto alla media nazionale. La regione si concentra sui temi del lavoro dignitoso e della pace, ribadendo l'importanza di questi obiettivi nel contesto del Primo maggio. La giornata viene dedicata a sottolineare la necessità di condizioni lavorative più eque e di un impegno costante in queste direzioni.