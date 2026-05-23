Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2026 ore 19 | 10

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare rallentamenti e code Laurentina e diramazione Roma Sud in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda tra le uscite Prenestina e Romanina sul tratto Urbano Cairo altezza Portonaccio direzione tangenziale est e percorre A12 Roma Civitavecchia per lavori traffico rallentato con code tra Cerveteri e Torrimpietra direzione Roma sulla statale Pontina code altezza via di Pratica direzione Eur mentre in via Nettunense rallentamenti e code tra Cecchini è proprio una direzione Appia sul litorale romano si allenta tra Castel Fusano nel campo ascolano nei due sensi di marcia ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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