Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2026 ore 18 | 10

Notizia in breve

Alle 18:10 del 23 maggio 2026, la viabilità a Roma presenta traffico intenso su alcune arterie principali. Le principali strade mostrano rallentamenti e code, con alcune zone che registrano congestioni significative. La situazione è monitorata in tempo reale da Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato all'informazione sulla viabilità. Non sono segnalati incidenti o lavori in corso che possano aggravare ulteriormente la circolazione.