Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2026 ore 17 | 25
Il 23 maggio 2026 alle 17:25, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata tramite il servizio Astral Infomobilità. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure di strade. La comunicazione si rivolge agli utenti della rete stradale per fornire informazioni sulla situazione del traffico. Il servizio è gestito dalla regione Lazio e mira a informare sui principali sviluppi relativi alla mobilità locale.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare rallentamenti tra le uscite Ardeatine da Appia in carreggiata esterna mentre in grigia interna code tra Romanina è doppia sul tratto Urbano si rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale est in via Casilina rallentamenti e code tra Borghesiana e finocchio nei sensi Con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino Rimanendo in via Casilina un incidente del traffico altezza a Torrenova nei due sensi di marcia percorrendo la statale Pontina code altezza via di Pratica direzione Roma in via Appia si. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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