Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2026 ore 17 | 25

Notizia in breve

Il 23 maggio 2026 alle 17:25, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata tramite il servizio Astral Infomobilità. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure di strade. La comunicazione si rivolge agli utenti della rete stradale per fornire informazioni sulla situazione del traffico. Il servizio è gestito dalla regione Lazio e mira a informare sui principali sviluppi relativi alla mobilità locale.