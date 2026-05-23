Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2026 ore 16 | 25
Alle 16:25 di oggi, la viabilità a Roma e nel Lazio segnala code e rallentamenti su diverse strade. La circolazione risulta congestionata in alcune zone centrali e periferiche, con traffico intenso e rallentamenti anche in tangenziale e strade principali. Nessuna informazione ufficiale su incidenti o lavori in corso, ma si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità locali. La situazione potrebbe variare nelle prossime ore.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare rallentamenti tra Ardeatina e doppia in carreggiata esterna sul tratto Urbano si rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale est percorrendo via Nomentana per incidente traffico rallentato con code tra via di Sant'Alessandro via Dante da Maiano nei due sensi di marcia in via Casilina rallentamenti e code tra Borghesiana e finocchio nei due sensi Con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino in via Laurentina Pomezia un incidente c'è il traffico in prossimità dell'incrocio con via di Valle Caia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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