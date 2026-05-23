Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2026 ore 16 | 25

Da romadailynews.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 16:25 di oggi, la viabilità a Roma e nel Lazio segnala code e rallentamenti su diverse strade. La circolazione risulta congestionata in alcune zone centrali e periferiche, con traffico intenso e rallentamenti anche in tangenziale e strade principali. Nessuna informazione ufficiale su incidenti o lavori in corso, ma si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità locali. La situazione potrebbe variare nelle prossime ore.

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