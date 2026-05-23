Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2026 ore 13 | 25

Da romadailynews.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 23 maggio 2026 alle 13:25, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale della regione. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure significative al momento della comunicazione. La nota si rivolge agli utenti della strada, fornendo informazioni per la mobilità urbana e regionale.

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