Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2026 ore 12 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità segnala un problema sulla viabilità a Roma e nel Lazio, aggiornato alle 12:25 del 23 maggio 2026. Non sono stati forniti dettagli specifici su cause o localizzazioni precise. La comunicazione è stata diffusa dalla redazione di Astral Infomobilità, senza ulteriori indicazioni su eventuali disagi o interventi in corso.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il grande raccordo anulare in internal incidente avvenuto in precedenza a causa ancora code tra le uscite Cassia Veientana e Salaria sempre interna noti in coda per traffico intenso tra l'ardeatina e la puntina in esterna invece un nuovo incidente causa code tra la Roma Fiumicino e la Pontina è amore ha uno sguardo alle consolari sulla statale Aurelia si sta in coda per traffico tra Torre in Pietra e Palidoro in direzione Civitavecchia poi sulla Cassia Veientana un incidente invece causa code tra il raccordo è. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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