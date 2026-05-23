Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2026 ore 12 | 25
Il servizio di Astral Infomobilità segnala un problema sulla viabilità a Roma e nel Lazio, aggiornato alle 12:25 del 23 maggio 2026. Non sono stati forniti dettagli specifici su cause o localizzazioni precise. La comunicazione è stata diffusa dalla redazione di Astral Infomobilità, senza ulteriori indicazioni su eventuali disagi o interventi in corso.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il grande raccordo anulare in internal incidente avvenuto in precedenza a causa ancora code tra le uscite Cassia Veientana e Salaria sempre interna noti in coda per traffico intenso tra l'ardeatina e la puntina in esterna invece un nuovo incidente causa code tra la Roma Fiumicino e la Pontina è amore ha uno sguardo alle consolari sulla statale Aurelia si sta in coda per traffico tra Torre in Pietra e Palidoro in direzione Civitavecchia poi sulla Cassia Veientana un incidente invece causa code tra il raccordo è. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
Sullo stesso argomento
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione...
Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio andiamo subito sul grande raccordo...
Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 19:40 facebook
#Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it
Al via il cantiere del termovalorizzatore di Roma: a settembre 2029 la prima consegna di rifiuti reddit
Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it