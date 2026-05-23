Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna rimosso l'incidente avvenuto in precedenza code orari smaltimento tra l'uscita diramazione Roma sud e Ardeatina più avanti code tra Laurentina e Pontina sempre in interno nuovo incidente provoca code tra Flaminia e Salaria in carreggiata esterna auto in coda per traffico intenso tra Cristoforo Colombo e Pontina e trappe diramazione Roma Sud Più avanti si rallenta tra le uscite Nomentana e diramazione Roma nord possiamo ora gli eventi nella capitale o di sabato 23 maggio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2026 ore 11:25

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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