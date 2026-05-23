Il servizio di Astral Infomobilità segnala problemi alla viabilità a Roma e nel Lazio del 23 maggio 2026 alle 9:40. Non sono state fornite dettagli specifici su cause o aree interessate. La redazione invita gli utenti a consultare aggiornamenti sul traffico e le condizioni delle strade tramite i canali ufficiali. Nessuna informazione aggiuntiva è stata comunicata al momento.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Flaminia traffico ora scorrevole all'altezza di via di Grottarossa in direzione centro Nova incidente Invece sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra le uscite Appia e Laurentina a prestare attenzione e amore uno sguardo al trasporto pubblico per tutta la giornata di oggi sulla linea a della metropolitana il servizio sarà sostituito da busso In entrambe le direzioni per lavori di rinnovo dell'infrastruttura saranno Dunque attive due linee sostitutive ma1 Battistini Arco di Travertino ema2 Flaminio Anagnina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2026 ore 09:40

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