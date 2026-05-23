Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2026 ore 08 | 40
Alle 8:40 di questa mattina, la Regione Lazio ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma. La comunicazione, gestita da Astral infomobilità, fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali criticità presenti in città. La rete di trasporti è monitorata costantemente per aggiornamenti in tempo reale. Nessuna informazione specifica su incidenti o deviazioni è stata comunicata nel bollettino di questa mattina.
Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la Statale Flaminia ancora presenti code per l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di via di Grottarossa in direzione centro ulteriore incidente sull' autostrada Roma Teramo si rallenta all'altezza di Settecamini verso Teramo prestare attenzione a uno sguardo al trasporto pubblico per tutta la giornata di oggi sulla linea a della metropolitana il servizio sarà sostituito da bus In entrambe le direzioni per lavori di rinnovo l'infrastruttura saranno attive due linee sostitutive ma1 Battistini Arco di Travertino ed. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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