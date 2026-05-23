Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2026 ore 08 | 40

Notizia in breve

Alle 8:40 di questa mattina, la Regione Lazio ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma. La comunicazione, gestita da Astral infomobilità, fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali criticità presenti in città. La rete di trasporti è monitorata costantemente per aggiornamenti in tempo reale. Nessuna informazione specifica su incidenti o deviazioni è stata comunicata nel bollettino di questa mattina.