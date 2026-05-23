Via libera al ritorno delle Province | cosa faranno e come

Notizia in breve

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato definitivamente il disegno di legge sul ripristino delle Province. La norma prevede il ripristino degli enti provinciali sul territorio regionale. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di funzionamento o sui tempi di attuazione. La decisione riguarda esclusivamente la regione e si inserisce nel quadro delle norme statali e regionali in materia di organizzazione territoriale.