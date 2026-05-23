Via libera al ritorno delle Province | cosa faranno e come

Da udinetoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato definitivamente il disegno di legge sul ripristino delle Province. La norma prevede il ripristino degli enti provinciali sul territorio regionale. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di funzionamento o sui tempi di attuazione. La decisione riguarda esclusivamente la regione e si inserisce nel quadro delle norme statali e regionali in materia di organizzazione territoriale.

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La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato in via definitiva il disegno di legge per il ripristino delle Province sul territorio regionale. L'annuncio è dell'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha spiegato come il provvedimento passi ora all'esame del consiglio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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