Dalla giunta regionale via libera al ritorno delle province

La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato definitivamente il disegno di legge che prevede il ripristino delle Province sul territorio. La decisione segue una fase di esame e discussione all’interno dell’ente e rappresenta un passo concreto per il ripristino delle strutture provinciali nella regione. Ora il testo passerà all’attenzione del Consiglio regionale, che dovrà approvarlo definitivamente. La legge riguarda le modalità di riattivazione e funzionamento delle Province nel territorio regionale.

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