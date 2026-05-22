Dalla giunta regionale via libera al ritorno delle province
La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato definitivamente il disegno di legge che prevede il ripristino delle Province sul territorio. La decisione segue una fase di esame e discussione all’interno dell’ente e rappresenta un passo concreto per il ripristino delle strutture provinciali nella regione. Ora il testo passerà all’attenzione del Consiglio regionale, che dovrà approvarlo definitivamente. La legge riguarda le modalità di riattivazione e funzionamento delle Province nel territorio regionale.
Via libera definitivo dalla giunta del Friuli Venezia Giulia al disegno di legge per il ripristino delle Province sul territorio regionale. “Oggi la giunta ha approvato lo schema definitivo del disegno di legge che ci riporterà alla completa ricostituzione delle Province in Friuli Venezia Giulia”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
DAL CAL VIA LIBERA AL DISEGNO DI LEGGE SUL RITORNO DELLE PROVINCE: LITE CON VENANZI ... | 04/05/2026
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