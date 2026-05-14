Sardegna via libera alla proposta per l’elezione diretta delle province

In Sardegna è stata approvata una proposta che prevede l’elezione diretta dei rappresentanti delle province, lasciando intravedere un cambiamento nel modo in cui vengono gestiti i servizi locali. La riforma dovrà comunque essere approvata dal Parlamento nazionale a Roma. Restano da capire quali saranno le conseguenze pratiche di questa modifica e come influirà sulla gestione delle funzioni provinciali.

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? Domande chiave Come cambierà la gestione dei servizi locali con il ritorno alle urne?. Perché la riforma deve passare per il Parlamento nazionale a Roma?. Chi contesta la proposta ritenendola insufficiente per lo Statuto speciale?. Quali sono i rischi per la democrazia territoriale senza organi eletti?.? In Breve Ignazio Locci chiede revisione organica dello Statuto speciale per visione sistemica.. Proposta segue precedente approvazione del Consiglio regionale avvenuta nel luglio 2025.. Riforma articolo 43 mira a superare i limiti della legge Delrio 2014.. Decisione richiede passaggio obbligatorio presso il Parlamento nazionale a Roma.. La commissione Autonomia del Consiglio regionale ha dato oggi il via libera all’unanimità alla proposta per l’elezione diretta degli organi provinciali in Sardegna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, via libera alla proposta per l’elezione diretta delle province ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Comunicato Stampa: Sesta commissione, via libera per l'Aula a proposta legge su lavoro delle persone con disabilitàLa Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico),... Patentino digitale per gli studenti lombardi: via libera in commissione alla nuova proposta di leggePromuovere un uso consapevole, responsabile e sicuro della rete tra i più giovani. Temi più discussi: Province, la Sardegna ci riprova: nuovo via libera alla proposta per tornare all’elezione diretta; Via libera alla movimentazione dei bovini dalla Sardegna: Rientriamo nel mercato; Sardegna: via libera unanime del Consiglio regionale alla riforma della Protezione civile; La Sardegna arriva al gas quando il gas non conviene più. Cantieri rinnovabili. Nuova ondata di agrivoltaici. Ecco tutti i Via libera di aprile: e-gazette.it/sezione/rinnov…. Una ventina di nuove centrali fotovoltaiche tra Basilicata, Sicilia e Puglia sono state autorizzate dal @MASE_IT. Un solo impianto bocciato: è nella riot x.com Dermatite bovina, via libera del Ministero alla movimentazione degli animali nelle zone indenni. Agus: Accolte le nostre richiesteDermatite bovina, via libera del Ministero alla movimentazione degli animali nelle zone indenni. Agus: Accolte le nostre richieste - Economia - sardiniapost ... sardiniapost.it Dermatite bovina, via libera alla movimentazione dei capi: esultano gli allevatoriIl Ministero della Salute sblocca la movimentazione dei bovini fuori dall’isola, escluse le aree vicine ai focolai di dermatite nodulare ... cagliaripad.it