Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo | morto 19enne animatore dell'oratorio

Nella notte tra il 7 e l'8 marzo, un giovane di 19 anni, animatore dell'oratorio, ha perso il controllo dello scooter e si è schiantato contro un palo in viale Giardini d'Ottavia. L'incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire e ha causato la morte del ragazzo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

