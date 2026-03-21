Lecco perde il controllo dello scooter e si schianta contro il guardrail | muore centauro 59enne

Un uomo di 59 anni ha perso il controllo dello scooter e si è schiantato contro il guardrail lungo la Statale 36 a Bosisio Parini, in provincia di Lecco. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi e nonostante i soccorsi immediati, il centauro è deceduto sul luogo. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Bosisio Parini (Lecco), 21 marzo 2026 – Grave incidente stradale sulla Statale 36 in provincia di Lecco. Un motociclista di 59 anni è morto. L'incidente è successo questa mattina poco prima delle 8.30 all'altezza dello svincolo di uscita di Bosisio Parini. La circolazione lungo la superstrada Milano – Lecco è completamente paralizzata in direzione nord, verso Lecco. La dinamica è ancora in fase di accertamento. CARDINI LECCO = CROLLO DEL CAVALCAVIA DI ANNONE BRIANZA SULLA SOTTOSTANTE SUPERSTRADA 36 MILANO LECCO - FERITI E VITTIME - CARDINI - 28-10-2016 La dinamica . Il 59enne avrebbe perso il controllo dello scooter e si sarebbe schiantato contro il guard rail all'altezza appunto del peduncolo di uscita della SS 36 per motivi da verificare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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