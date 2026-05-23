Via Amundsen inaugurata l’area quieta scolastica nel segno di Gabriella degli Esposti
È stata inaugurata un’area pedonale in via Amundsen, dedicata alla memoria di Gabriella degli Esposti. Lo spazio, pensato per favorire incontri e socialità, comprende anche un percorso educativo coinvolgendo scuole, studenti e insegnanti. Il percorso si concentra sulla Resistenza e sui valori civili, attraverso la figura di Gabriella degli Esposti. La nuova area mira a promuovere momenti di aggregazione e a mantenere vivo il ricordo di figure storiche legate alla lotta per i diritti civili.
Un nuovo spazio pedonale dedicato all’incontro, alla socialità e alla memoria condivisa, insieme a un percorso educativo che ha coinvolto scuole, studenti e insegnanti nel racconto della Resistenza e dei valori civili attraverso la figura di Gabriella degli Esposti.Sono questi i due fili che si. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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