Via Amundsen inaugurata l’area quieta scolastica nel segno di Gabriella degli Esposti

Notizia in breve

È stata inaugurata un’area pedonale in via Amundsen, dedicata alla memoria di Gabriella degli Esposti. Lo spazio, pensato per favorire incontri e socialità, comprende anche un percorso educativo coinvolgendo scuole, studenti e insegnanti. Il percorso si concentra sulla Resistenza e sui valori civili, attraverso la figura di Gabriella degli Esposti. La nuova area mira a promuovere momenti di aggregazione e a mantenere vivo il ricordo di figure storiche legate alla lotta per i diritti civili.