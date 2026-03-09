Gangi inaugurata la nuova area sgambamento cani e area ristoro

A Gangi sabato scorso è stata inaugurata una nuova area dedicata allo sgambamento dei cani e un’area ristoro. La struttura si trova nell’ex cava di via Cesare Mori, lungo la strada provinciale 14. L’intervento di riqualificazione è stato finanziato dalla Città Metropolitana di Palermo con un contributo specifico. La realizzazione mira a offrire spazi dedicati ai proprietari di animali e ai cittadini della zona.

E' stata realizzata all’interno della zona dell’ex cava situata in via Cesare Mori, lungo la strada provinciale 14, oggetto di un intervento di riqualificazione finanziato dalla Città Metropolitana Il progetto è stato presentato dal Comune di Gangi in collaborazione con il Forum Giovani e rientra nel bando “Facciamo Comunità". Percorsi positivi di auto rigenerazione urbana e di start-up di comunità”, promosso nell’ambito del Piano Integrato Urbano previsto dal Pnrr. L’intervento ha riguardato anche la sistemazione a verde dell’area e la creazione di uno spazio attrezzato dedicato agli amici a quattro zampe con fondi Comunali per 90 mila euro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Dieci pini 'mutilati' nell'area sgambamento cani, il Comune cerca i vandali della capitozzaturaGli atti non hanno nulla a che vedere con la buona norma del verde e gli interventi hanno devastato in maniera permanente l’architettura e la...

Leggi anche: Villa Rosa, inaugurata la nuova area gioco