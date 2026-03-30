Alla Reggia di Venaria, i Giardini del complesso sabaudo ospitano la Settimana della Biodiversità, che si svolge dal 25 aprile al 1° maggio 2026. Durante questa settimana, vengono organizzati vari appuntamenti, workshop e incontri con specialisti dedicati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità. La manifestazione trasforma i giardini in un laboratorio a cielo aperto incentrato sulle tematiche ecologiche.

La Reggia di Venaria si trasforma in un laboratorio a cielo aperto per la tutela dell'ambiente. Da sabato 25 aprile a venerdì 1° maggio 2026, i Giardini del complesso sabaudo ospitano la Settimana della Biodiversità, un ciclo di appuntamenti, workshop e incontri con esperti dedicato alla sostenibilità e alla scoperta dei segreti del mondo naturale. L'iniziativa, che prende il via con la suggestiva apertura all'alba del 25 aprile, prosegue con un programma fittissimo pensato per coinvolgere famiglie, appassionati di fotografia, amanti del trekking e scolaresche. Domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio saranno le giornate clou per il grande pubblico. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Libera la Natura: alla Reggia di Venaria torna la Settimana della Biodiversità

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