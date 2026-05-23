vi racconto taiwan dopo il vertice di pechino

Durante il volo di ritorno da Pechino, un rappresentante ha descritto il pacchetto di armi da 14 miliardi di dollari destinato a Taiwan come un “ottimo strumento di trattativa” con la Cina. La notizia arriva dopo un vertice tra le due potenze, che ha avuto ripercussioni sulla regione. Il pacchetto include diverse tipologie di armamenti e rappresenta un'importante fornitura militare all’isola. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito ai dettagli dell’accordo.

Sul volo di rientro da Pechino, a bordo dell’Air Force One, Donald Trump ha definito il pacchetto di armi da 14 miliardi di dollari destinato a Taiwan “un ottimo strumento di trattativa” con la Cina. Una frase che, letta dalla capitale taiwanese, pesa più di quanto le cronache americane lascino intendere. Non perché contenga una svolta dottrinale: l’architettura del sostegno statunitense – dal Taiwan Relations Act al Porcupine Act, alle disposizioni Taiwan-related dell’NDAA, fino alla fornitura da 11 miliardi del dicembre 2025 – regge. Pesa perché ratifica un’impressione che a Taipei stava maturando da tempo: l’impegno americano è negoziabile, e la sua misura dipende dal calcolo personale di un presidente che parla la lingua dei deal meglio di quella delle alleanze. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Cina, nuove manovre militari attorno a Taiwan

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