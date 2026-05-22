Durante gli ultimi tre giorni, si è svolta un’esercitazione militare che ha coinvolto simultaneamente le forze di tre nazioni. Alla fine delle manovre, sono stati effettuati diversi lanci di test con testate nucleari, coinvolgendo tutte le componenti dell’alleanza. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale, mentre i paesi europei hanno mantenuto un atteggiamento di sostanziale silenzio. La sequenza di eventi ha segnato un momento di particolare rilevanza nella dinamica tra le potenze coinvolte.

L’esercitazione si è conclusa con una serie di lanci reali che ha coinvolto l’intera triade nucleare russa: un missile balistico intercontinentale Yars lanciato dal cosmodromo di Plesetsk verso il poligono di Kura in Kamchatka, un Sineva lanciato da un sottomarino strategico Delta IV nel Mar di Barents, uno Zirkon ipersonico da unità navale della Flotta del Nord verso il poligono di Chizha, e un Kinzhal ipersonico da un MiG-31. Le forze bielorusse hanno contribuito con un lancio di Iskander-M verso il poligono russo di Kapustin Yar. Putin e Lukashenko hanno seguito i lanci in videoconferenza, dichiarando tutti gli obiettivi raggiunti. Numeri significativi: 65. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vi racconto i tre giorni che cambiano la mappa nucleare tra Mosca, Pechino e il silenzio dell’Europa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Racconto di una Notte Puntata 5 Anticipazioni Mahir e Canfeza stanno per perdersi per sempre

Sullo stesso argomento

Kazakistan, il gigante dell’energia che non molla Mosca e apre a PechinoIl Kazakistan è una landa sconfinata fra le ultime propaggini dell’Europa e l’immensa steppa asiatica che occupa la parte centrale di questa nazione.

Nuovi equilibri globali: tra l’asse Mosca-Pechino e i corridoi dell’IndiaL’ordine mondiale che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni sta scivolando verso una frammentazione irreversibile, dove le vecchie certezze cedono...

Vi racconto i tre giorni che cambiano la mappa nucleare tra Mosca, Pechino e il silenzio dell’EuropaL’esercitazione si è conclusa con una serie di lanci reali che ha coinvolto l’intera triade nucleare russa: un missile balistico intercontinentale Yars lanciato dal cosmodromo di Plesetsk verso il pol ... formiche.net

Sulle repressioni contro gli scienziati in Russia. Il caso degli ipersonici è diventato il più grande procedimento contro scienziati nella storia recente della Russia. Otto imputati hanno più di 60 anni, tre sono morti — riporta T-Invariant. Il caso degli ipersonici è x.com

Libri da leggere mentre sei giù? reddit