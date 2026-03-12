Pavia si prepara alla visita di Papa Leone XIV domenica 15 marzo campane a festa in tutta la Diocesi

Pavia, 12 marzo 2026 - Pavia si prepara ad accogliere Papa Leone XIV, c he sarà in visita nella città e nella Diocesi sabato 20 giugno. In attesa dell'appuntamento con il Santo Padre, la Chiesa pavese avvia un percorso di preparazione spirituale c he coinvolgerà tutte le comunità parrocchiali. Il primo segno di questo cammino sarà domenica prossima, 15 marzo, alle 12, quando le campane di tutte le chiese della Diocesi suoneranno a festa, dal centro storico alle parrocchie più periferiche e non solo cittadine. Un gesto simbolico e corale che segnerà ufficialmente l'inizio della preparazione alla visita del Pontefice. L'iniziativa è stata annunciata dal vescovo di Pavia, monsignor Corrado Sanguineti, attraverso una comunicazione inviata ai sacerdoti per mano del vicario episcopale per la Pastorale, don Davide Rustioni.