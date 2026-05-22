Papa Leone ad Acerra grande attesa Vescovo | Visita storica
Ad Acerra si respira un’aria di attesa per la visita di Papa Leone, definita dal vescovo come storica. La visita si concentrerà sui problemi ambientali legati al traffico dei rifiuti e alle sue ripercussioni sulla salute dei cittadini. La città ha affrontato negli ultimi anni situazioni di criticità legate alla gestione dei rifiuti, che saranno al centro dell’attenzione durante l’evento. La presenza del Papa suscita grande interesse tra la popolazione locale e le autorità.
Il tema del traffico dei rifiuti e delle conseguenze sulla salute delle persone sarà al centro della visita pastorale di Papa Leone ad Acerra. Grande attesa da parte di fedeli e cittadini. Mons. Antonio Di Donna, vescovo di Acerra: “È una visita storica perché nessun Papa è venuto ad Acerra”. Intervista di Rita Salerno RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
Papa Leone ad Acerra, grande attesa. Vescovo: Visita storica
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Papa Leone in visita ad Acerra: chiuse tutte le scuole
Papa Leone arriva nella Terra dei fuochi: prevista visita ad AcerraPapa Leone, sabato 23 maggio, sarà in visita ad Acerra, come era già stato annunciato nelle scorse settimane.
#Tg2000 - Papa Leone ad Acerra, grande attesa. Vescovo: Visita storica #22maggio #Tv2000 #Papa #Acerra #VescovoDiDonna #TerraDeiFuochi #Salute #Ambiente #VisitaPastorale #PapaInCampania #EcologiaIntegrale #Speranza @tg2000it x.com
Una città blindata ed in attesa dell'arrivo del Papa, che già sembra camminare tra i residenti grazie alle gigantografie sistemate davanti ai negozi e per le strade di Acerra. Un'immagine suggestiva, che ritrae Leone XIV mentre passeggia tranquillo, e che sembr facebook
Domani il Papa ad Acerra, la mamma di una malata: 'Aspettiamo il suo abbraccio' reddit
'Benvenuto Leone', ad Acerra tutto pronto per la visita del PapaUna città blindata ed in attesa dell'arrivo del Papa, che già sembra camminare tra i residenti grazie alle gigantografie sistemate davanti ai negozi e per le strade di Acerra (Napoli). (ANSA) ... ansa.it
Il Papa ad Acerra, ecco il programma completo e gli orari della visita di sabato 23 maggio 2026È previsto, per domani 23 maggio, alle ore 8,45, al campo sportivo Arcoleo di Acerra (Napoli), l'atterraggio in elicottero del Santo Padre Leone XIV . Al ... ilmattino.it