Papa Leone ad Acerra grande attesa Vescovo | Visita storica

Ad Acerra si respira un’aria di attesa per la visita di Papa Leone, definita dal vescovo come storica. La visita si concentrerà sui problemi ambientali legati al traffico dei rifiuti e alle sue ripercussioni sulla salute dei cittadini. La città ha affrontato negli ultimi anni situazioni di criticità legate alla gestione dei rifiuti, che saranno al centro dell’attenzione durante l’evento. La presenza del Papa suscita grande interesse tra la popolazione locale e le autorità.

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