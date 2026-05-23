Verucchio pioniera contro la violenza di genere | Perchè difendersi è anche amarsi

Notizia in breve

Il Comune di Verucchio ha patrocinato la 13ª edizione di un corso di difesa personale (Ju Jitsu) rivolto alle donne, tenuto da istruttrici donne. La scelta mira a promuovere l’autonomia e la sicurezza femminile. Il corso è tra i primi in Italia a ricevere questo patrocinio, con l’obiettivo di contrastare la violenza di genere. Le lezioni si svolgono sul territorio comunale e coinvolgono partecipanti di diverse età.