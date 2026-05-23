Verucchio pioniera contro la violenza di genere | Perchè difendersi è anche amarsi
Il Comune di Verucchio ha patrocinato la 13ª edizione di un corso di difesa personale (Ju Jitsu) rivolto alle donne, tenuto da istruttrici donne. La scelta mira a promuovere l’autonomia e la sicurezza femminile. Il corso è tra i primi in Italia a ricevere questo patrocinio, con l’obiettivo di contrastare la violenza di genere. Le lezioni si svolgono sul territorio comunale e coinvolgono partecipanti di diverse età.
Il Comune di Verucchio risulta tra i primi in Italia ad avere patrocinato un corso di difesa personale (Ju Jitsu) per donne insegnata da donne, arrivato quest’anno alla 13 edizione. Il corso risulta unico perché strutturato e non frutto di poche lezioni, che difficilmente possono insegnare ciò. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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