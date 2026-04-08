Negli ultimi mesi, sono stati segnalati diversi casi di violenza di genere su Telegram. La piattaforma viene utilizzata per condividere senza autorizzazione foto intime di donne, spesso attraverso canali dedicati. Inoltre, sono stati diffusi anche immagini create con intelligenza artificiale, senza il consenso delle persone ritratte. Questi episodi evidenziano come lo spazio digitale possa essere sfruttato per attività dannose e illecite.

“Ho fatto dei deepfake della mia ragazza, chi vuole vedere?”; “Scambio mia amica 2008! Le sono entrato nel telefono e ho rubato moltissime foto e video di ogni genere!”; “Ho bot che denuda, se volete scrivetemi”. Questi sono solo alcuni dei messaggi inviati ogni giorno da migliaia di utenti – quasi sempre uomini – su gruppi e canali Telegram dedicati alla diffusione senza consenso di immagini intime, nella grande maggioranza di donne, allo scambio di informazioni private e personali su ragazze, anche minorenni, e alla diffusione di strumenti per ottenerle hackerando telefoni e computer. L’organizzazione non profit Ai Forensics ha mappato circa 2,8 milioni di messaggi di 25mila utenti iscritti a 16 diversi gruppi in Italia e Spagna nell’arco di sei settimane. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La violenza di genere corre anche su Telegram

Il traffico di droga corre su Telegram: scattano 11 arresti, sequestrati 131 chili di hashish in 6 mesiL'indagine della guardia di finanza è partita dai controlli sui pacchi in transito all'aeroporto e dalle verifiche su diversi canali social.

Leggi anche: Tra violenza e disuguaglianze: la parità di genere è lontana 123 anni (anche a Trieste)

Le sette picche doppiate di Augusto De Angelis | Audiolibro Completo | Romanzo poliziesco

Temi più discussi: La violenza di genere corre anche su Telegram; Telegram, la piattaforma che sfugge al controllo; Il libro di Möbius di Catherine Lacey: ciò che resta (e che nasce) quando una storia (tossica) finisce; Web persecution. L'incubo delle donne etiopi. Se sei femminista diventi un bersaglio (di A. Dozio).

La violenza di genere corre anche su TelegramLa piattaforma è usata per diffondere senza consenso foto intime di donne o immagini create con l’intelligenza artificiale. E c’è chi ci guadagna Leggi ... internazionale.it

A Casale Monferrato la mostra Com’eri vestita? per sensibilizzare sulla violenza di genereQuattro tappe da mercoledì 8 aprile: al CIOFS, all’Istituto Balbo, al For.Al e presso il coro di Santa Caterina Mercoledì[Leggi...] ... monferratowebtv.it

Odio e idee suprematiste: 15enne denunciato. Su Telegram diceva di voler emulare il 13enne che ha accoltellato la prof x.com

Italia pronta a vietare i social: a rischio anche WhatsApp e Telegram - facebook.com facebook