Verso un nuovo ordine mondiale | le sfide all’egemonia occidentale

Il sistema internazionale sta attraversando una crisi con la fine dell’egemonia occidentale, che lascia spazio a un mondo multipolare. La frammentazione si manifesta attraverso tensioni tra potenze emergenti e vecchi alleati, mentre alleanze tradizionali si indeboliscono. Le relazioni internazionali si fanno più instabili, con conflitti e dispute territoriali che aumentano. La transizione avviene senza un modello chiaro, portando a un quadro globale più complesso e volatile.

L’ordine mondiale che ha caratterizzato l’ultimo trentennio sta scivolando verso una frammentazione senza precedenti, dove le vecchie certezze cedono il passo a una realtà multipolare e profondamente instabile. Non si tratta di un semplice mutamento di equilibri, ma di una riconfigurazione strutturale che mette in discussione la capacità delle potenze tradizionali di dettare l’agenda globale. Le tensioni che oggi attraversano i continenti non sono che il sintomo di una metamorfosi più profonda, alimentata da nuove alleanze strategiche che cercano di scardinare i pilastri dell’influenza occidentale. In questo scenario, la geografia del potere si sposta con rapidità, ridefinendo i confini tra influenza economica, controllo delle risorse e proiezione militare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Il nuovo disordine mondiale: cosa ci aspetta nel 2026 | TWTW

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