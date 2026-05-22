Il tramonto dell’egemonia occidentale | verso un nuovo ordine multipolare

Negli ultimi anni si è assistito a cambiamenti significativi nel panorama internazionale, con alcuni paesi che hanno rafforzato la propria influenza economica e politica. La tradizionale supremazia di alcuni stati occidentali sta incontrando sfide crescenti, evidenziate da tensioni diplomatiche e spostamenti di risorse strategiche. Le relazioni tra diverse nazioni si stanno ridefinendo, portando a una maggiore frammentazione degli equilibri globali. Questi sviluppi stanno portando a un quadro internazionale più complesso, in cui più attori assumono ruoli di rilievo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui