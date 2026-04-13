Negli ultimi anni, il panorama internazionale sta vivendo trasformazioni significative che coinvolgono aspetti politici ed economici. La crescente presenza di più poli di potere e influenza modifica gli equilibri globali, segnando un passaggio verso una struttura multipolare. Questa evoluzione si inserisce in un contesto di cambiamenti profondi e rapidi, che coinvolgono diversi settori e attori a livello mondiale.

Mentre il mondo attraversa profondi cambiamenti senza precedenti dagli inizi degli anni Duemila, anche la tendenza verso la multipolarità sta accelerando. Tuttavia, in questo nuovo periodo di turbolenza e trasformazione, la multipolarità sta mostrando nuove caratteristiche: la disuguaglianza e il disordine si stanno aggravando, la competizione spietata tra le grandi potenze si fa più evidente e crescono i timori di una nuova guerra mondiale. Superpotenze infrangono il diritto internazionale e trattano i territori di Paesi indipendenti come il loro cortile di casa, a dir poco. La soluzione migliore a questa situazione è promuovere lo sviluppo della multipolarità in una direzione più equa e ordinata, con i tentativi di erigere un nuovo ordine politico ed economico mondiale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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CLAMOROSO Gli EQUILIBRI MONDIALI stanno CAMBIANDO Politica ed Economia in TILT!