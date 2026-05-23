In vista della partita di Champions contro il Cagliari, il tecnico sta valutando tra Athekame e Saelemaekers per la fascia destra. La squadra si è riunita oggi a Milanello, dopo il giorno di riposo concesso da Allegri, e resterà in ritiro fino a domenica prima di partire per San Siro. La decisione sulla formazione definitiva sarà presa nelle prossime ore.

Manca sempre meno alla tanto attesa sfida Champions contro il Cagliari. Dopo il giovedì di riposo concesso da Max Allegri, la squadra si è riunita volontariamente oggi a Milanello e resterà in ritiro fino a domenica, prima di partire per San Siro. Dopo il ritiro di settimana scorsa voluto dal mister, si è vista a Marassi una squadra che ha ritrovato compattezza del gruppo e soprattutto quell’umiltà che mancava da mesi. Così che il gruppo squadra capitanato da Mike Maignan, ha capito l’importanza del momento e dell’obiettivo da raggiungere, e ha chiesto allo staff di vivere insieme gli ultimi giorni della stagione a Milanello prima del match fondamentale per la qualificazione in Champions. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Verso Milan-Cagliari: ballottaggio sulla destra tra Athekame e Saelemaekers

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