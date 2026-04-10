Milan verso il 4-3-3 | ecco perché Athekame è già pronto E quella frase su Saelemaekers …

Il Milan si prepara a sfidare l'Udinese con un possibile cambio di schema tattico, passando al 4-3-3. Tra le novità c'è il possibile ruolo di Athekame, che potrebbe avere un'opportunità importante in questa fase. La squadra di Allegri si avvicina alla partita con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite, mentre si fa anche riferimento a una frase riguardante Saelemaekers.

Milan-Udinese, tra poche ore Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa e potrebbe svelare alcuni dettagli importanti verso la partita che andrà in scena domani sera allo stadio San Siro. Ieri intanto sono arrivate le prime voci da Milanello sulle possibili scelte dell'allenatore rossonero: prime prove di 4-3-3 verso la partita contro i bianconeri con un tridente offensivo che potrebbe essere schierato con Leao a sinistra, Gimenez al centro e Pulisic a destra. Questa mossa tattica potrebbe servire per 'svegliare' un po' l'attacco del Diavolo che in questa fase finale della stagione sta facendo fatica a trovare il gol, specialmente con i propri attaccanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Athekame: corsa e cross inaspettati. Il Milan ha trovato il vice Saelemaekers?Bologna-Milan 0-3, il Diavolo domina dal primo all'ultimo minuto contro la squadra di Vincenzo Italiano.

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