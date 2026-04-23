A Roma, la formazione si prepara a schierare di nuovo Malen, Dybala e Soulé dal primo minuto in occasione della partita contro Bologna. La presenza di Dybala e Soulé cambia l’atteggiamento tattico della squadra, che punta a rafforzare la corsa alla qualificazione in Champions League. La sfida rappresenta un momento chiave per la squadra in questa fase della stagione.

Il ritorno di Paulo Dybala e Matias Soulé dal primo minuto a Bologna modifica l’assetto tattico della Roma in vista dello sprint per la qualificazione in Champions League. Il tecnico Gian Piero Gasperini recupera il tridente titolare completato da Donyell Malen, una soluzione utilizzata finora per soli 92 minuti complessivi tra le gare con Torino e Milan. La presenza contemporanea dei due argentini sulla trequarti ha prodotto finora un bilancio di un solo gol subito, garantendo una fluidità di manovra che è mancata durante la gestione dell’emergenza infortuni. Soulé rientra a pieno regime dopo lo stop per pubalgia, mentre Dybala ha completato due sedute in gruppo.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, torna il tridente Malen-Dybala-Soulé: Gasperini si gioca la Champions a Bologna

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