La squadra di Sammarco - già retrocessa - ha ottenuto due pari con Juve e Inter. I giallorossi hanno bisogno di vincere per qualificarsi alla prossima Champions Dopo i pareggi contro Juventus e Inter, il Verona spaventa anche la Roma. La squadra di Gasperini per essere sicura di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League può soltanto vincere. Un pareggio potrebbe non bastare ai giallorossi in caso di vittoria di Como e Juventus. Ora Malen e compagni sono quarti in classifica con 70 punti, gli stessi del Milan terzo: gli uomini di Fabregas e quelli di Spalletti sono fermi a 68. Il gruppo di Sammarco invece è già retrocesso. Scopriamo insieme il pronostico e le quote di Verona-Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verona-Roma, il pronostico: Gasp cerca il pass Champions, ma c'è il rischio 'fatal Verona'

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