Verona-Roma il pronostico | Gasp cerca il pass Champions ma c' è il rischio ' fatal Verona'
Verona e Roma si affrontano in una partita decisiva per la qualificazione alla Champions League. Verona, già retrocessa, ha conquistato due pareggi contro Juventus e Inter. La squadra di Gasp cerca di ottenere i punti necessari per mantenere vive le speranze di accesso alla competizione europea, mentre i giallorossi puntano a consolidare il piazzamento in zona Champions. La sfida si gioca con le due formazioni che cercano di evitare il rischio di un risultato negativo che potrebbe compromettere i rispettivi obiettivi stagionali.
La squadra di Sammarco - già retrocessa - ha ottenuto due pari con Juve e Inter. I giallorossi hanno bisogno di vincere per qualificarsi alla prossima Champions Dopo i pareggi contro Juventus e Inter, il Verona spaventa anche la Roma. La squadra di Gasperini per essere sicura di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League può soltanto vincere. Un pareggio potrebbe non bastare ai giallorossi in caso di vittoria di Como e Juventus. Ora Malen e compagni sono quarti in classifica con 70 punti, gli stessi del Milan terzo: gli uomini di Fabregas e quelli di Spalletti sono fermi a 68. Il gruppo di Sammarco invece è già retrocesso. Scopriamo insieme il pronostico e le quote di Verona-Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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