Pronostico Verona-Roma | Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni

Domenica sera alle 20:45 si disputerà la sfida tra Verona e Roma, valida per la trentottesima giornata di Serie A. La partita si svolge allo stadio locale e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Si tratta di un incontro tra due squadre con obiettivi diversi in questa fase finale del campionato. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si attende di vedere se l’allenatore del Verona riuscirà a interrompere un digiuno di vittorie contro la Roma che dura da sette anni.

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Verona-Roma è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Quando mancano 90 minuti alla fine della Serie A 25-26, la Roma si ritrova clamorosamente padrona del proprio destino nella corsa al quarto posto. Quella Champions League che i giallorossi non giocano dal lontano 2019 non è mai stata così vicina negli ultimi sette anni: alla squadra di Gian Piero Gasperini basterà una vittoria contro il Verona già retrocesso da settimane per raggiungere al fotofinish un obiettivo che soltanto un mese fa sembrava definitivamente sfumato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pronostico Roma-Lecce: un tabù lungo 18 partiteRoma-Lecce è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico,... Pronostico Fulham-Aston Villa: il fattore campo non basta per sfatare il tabùFulham-Aston Villa è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, statistiche,... Umori quanto mai opposti per #Verona e #Roma. Gli scaligeri salutano la #SerieA e cercano un sussulto d'orgoglio per i propri tifosi, i giallorossi hanno 90' per centrare il prestigioso posto in #UCL. Gasp chiuderà in bellezza una stagione di alto livello? x.com Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anniVerona-Roma è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Verona-Roma pronostico e quote: i 'giallorossi' conquisteranno la Champions?Scopri il pronostico di Verona-Roma, partitadecisiva per la corsa alla prossima Champions League. I giallorossi arrivano al Bentegodi con il destino nelle proprie mani: i '3 punti' garantirebbero il r ... calciomercato.com