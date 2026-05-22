Pronostico Verona-Roma | Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni
Domenica sera alle 20:45 si disputerà la sfida tra Verona e Roma, valida per la trentottesima giornata di Serie A. La partita si svolge allo stadio locale e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Si tratta di un incontro tra due squadre con obiettivi diversi in questa fase finale del campionato. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si attende di vedere se l’allenatore del Verona riuscirà a interrompere un digiuno di vittorie contro la Roma che dura da sette anni.
Verona-Roma è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Quando mancano 90 minuti alla fine della Serie A 25-26, la Roma si ritrova clamorosamente padrona del proprio destino nella corsa al quarto posto. Quella Champions League che i giallorossi non giocano dal lontano 2019 non è mai stata così vicina negli ultimi sette anni: alla squadra di Gian Piero Gasperini basterà una vittoria contro il Verona già retrocesso da settimane per raggiungere al fotofinish un obiettivo che soltanto un mese fa sembrava definitivamente sfumato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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Premessa: non voglio alimentare polemiche, soprattutto dopo un derby perso meritatamente dalla Lazio. Ma con i romanisti vorrei fare un gioco social. Prendetelo come un gioco, con tranquillità, e ditemi la vostra opinione in modo schietto e sincero. La #Rom facebook