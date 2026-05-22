Roma sfida decisiva al Verona | in palio il pass per la Champions

Da ameve.eu 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prossima partita, la squadra di Roma affronterà il Verona in una sfida che potrebbe determinare l'accesso alla Champions League. La formazione giallorossa dovrà fare i conti con l'assenza di N’Dicka, che ha saltato l'incontro per infortunio, e sarà interessante scoprire quale giocatore prenderà il suo posto in difesa. Sul fronte avversario, l'allenatore di Gasperini dovrà decidere chi sostituirà Wesley, assente per motivi fisici, nel reparto difensivo.

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? Punti chiave Come farà la difesa giallorossa a compensare l'assenza di N’Dicka?. Chi sostituirà Wesley nel reparto difensivo di Gasperini?. Quale giocatore del Verona potrà sfruttare le falle della difesa romana?. Come influirà il ballottaggio a centrocampo sul ritmo della partita?.? In Breve Roma giocherà al Bentegodi domenica 24 maggio con assenze di N’Dicka e Wesley.. Mancanza di N’Dicka e squalifica di Wesley pesano sulla difesa di Gasperini.. Ballottaggio Koné-Pisilli e attacco con Dybala e Malen per i giallorossi.. Verona schiererà Lovric al posto di Gagliardini squalificato con Bowie in attacco.. La Roma gioca domenica 24 maggio al Bentegodi contro l’Hellas Verona per decidere il proprio destino europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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