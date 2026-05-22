Roma sfida decisiva al Verona | in palio il pass per la Champions
Nella prossima partita, la squadra di Roma affronterà il Verona in una sfida che potrebbe determinare l'accesso alla Champions League. La formazione giallorossa dovrà fare i conti con l'assenza di N’Dicka, che ha saltato l'incontro per infortunio, e sarà interessante scoprire quale giocatore prenderà il suo posto in difesa. Sul fronte avversario, l'allenatore di Gasperini dovrà decidere chi sostituirà Wesley, assente per motivi fisici, nel reparto difensivo.
? Punti chiave Come farà la difesa giallorossa a compensare l'assenza di N’Dicka?. Chi sostituirà Wesley nel reparto difensivo di Gasperini?. Quale giocatore del Verona potrà sfruttare le falle della difesa romana?. Come influirà il ballottaggio a centrocampo sul ritmo della partita?.? In Breve Roma giocherà al Bentegodi domenica 24 maggio con assenze di N’Dicka e Wesley.. Mancanza di N’Dicka e squalifica di Wesley pesano sulla difesa di Gasperini.. Ballottaggio Koné-Pisilli e attacco con Dybala e Malen per i giallorossi.. Verona schiererà Lovric al posto di Gagliardini squalificato con Bowie in attacco.. La Roma gioca domenica 24 maggio al Bentegodi contro l’Hellas Verona per decidere il proprio destino europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
La Roma riaccende la corsa Champions: chi avrà la meglio
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