Federica Pellegrini conto alla rovescia | il parto ad aprile e l’emozione di Matilde

(Adnkronos) – Conto alla rovescia per il parto di Federica Pellegrini. La campionessa olimpica si prepara ad accogliere la sua seconda figlia: il parto, programmato per l'inizio di aprile, è ormai imminente. Pellegrini ha condiviso sui social alcune tenere foto in cui appare accanto alla figlia Matilde. La bambina, come mostrano gli scatti non si separa. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Federica Pellegrini e Matteo Giunta genitori bis ad aprile: "Matilde ha scelto il nome"Federica Pellegrini e Matteo Giunta diventeranno genitori per la seconda volta tra una manciata di settimane.

Aggiornamenti e notizie su Federica Pellegrini

Temi più discussi: Federica Pellegrini prossima al parto: Questa gravidanza non era prevista, siamo stati attenti; Mangiavo e poi vomitavo tutto: il racconto di Federica Pellegrini e gli anni difficili con il cibo; Federica Pellegrini verso il secondo parto: Stavolta cesareo programmato; Matteo Giunta: Diventare papà è la sfida più importante, il tempo acquista un altro valore.

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