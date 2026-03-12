Sottopasso di via Roma il conto alla rovescia | inaugurazione giovedì 19 marzo

Il sottopasso di via Roma a Macerata sarà aperto al pubblico giovedì 19 marzo alle 15. I lavori sono stati completati in meno di un mese, considerando che la strada era stata chiusa il 21 febbraio. La riapertura avviene con un breve intervallo di tempo rispetto alle previsioni iniziali. La chiusura temporanea ha interessato la viabilità locale per circa venti giorni.

Macerata, 12 marzo 2026 – Il sottopasso di via Roma aprirà giovedì prossimo, 19 marzo, alle 15. I lavori sono durati meno di un mese, come promesso (la strada era stata chiusa il 21 febbraio). "Un traguardo storico per la viabilità cittadina è alle porte". Il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli e l'assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori annunciano così l'inaugurazione ufficiale e l'apertura del nuovo sottopasso. Alla cerimonia, che segna la fine definitiva delle attese davanti alle sbarre del passaggio a livello, prenderanno parte le massime autorità civili cittadine, regionali, militari e religiose, a testimonianza dell'importanza strategica dell'opera non solo per il capoluogo ma per l'intero territorio.