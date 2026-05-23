A Palermo, più di 8.000 persone hanno partecipato a un corteo organizzato da diverse associazioni e collettivi. La manifestazione si è svolta nel 34° anniversario dell’attentato di Capaci, con lo scopo di chiedere giustizia e verità sulle stragi di mafia. La marcia si è svolta senza incidenti e ha coinvolto un ampio pubblico di cittadini. La protesta ha attraversato le vie principali della città, con interventi e cartelli incentrati sulla richiesta di chiarezza sui fatti di quegli anni.

AGI - Sono oltre 8 mila i partecipanti al corteo promosso a Palermo da un folto cartello di associazioni e collettivi che chiedono "giustizia e verità" sulle stragi di mafia, nel 34esimo anniversario dell'eccidio di Capaci. Il corteo nel cuore della città. Partiti dal palazzo di giustizia, i manifestanti hanno attraversato piazza Verdi, via Ruggero Settimo, piazza Castelnuovo e via Libertà, nel cuore della città, per raggiungere l'area vicina all' Albero Falcone. Musica e slogan hanno scandito il percorso. Tantissimi i giovani presenti, con striscioni e magliette colorate. C'è anche un monitor che segna l'orario quest'anno sul palco allestito ai piedi dell'Albero Falcone, in via Notarbartolo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Verità e giustizia sulle stragi", a Palermo oltre 8mila in corteo

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