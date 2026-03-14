È stata inaugurata una mostra dedicata alle stragi nazifasciste presso un’accademia, intitolata “Memoria e giustizia”. L’esposizione include fotografie, filmati e documenti originali che raccontano le storie di uomini, donne, bambini e anziani, tutti vittime delle violenze della guerra. L’evento si propone di preservare la memoria di quegli eventi e di rendere omaggio alle persone coinvolte.

Fotografie, filmati, documenti originali. Uomini, donne, bambini, anziani, persone comuni, loro malgrado travolti dalla guerra. Immagini sgranate in bianco e nero che mai come oggi ci parlano di valori quali libertà democrazia, pace. E’ un messaggio potente quello che arriva dalla mostra ’Nonostante il lungo tempo trascorso. Le stragi nazifasciste nella guerra di liberazione 1943-1945. Storia, Giustizia, Memoria’, allestita all’interno del Palazzo Ducale di Modena sede dell’Accademia Militare. Promossa dallo Stato Maggiore della Difesa e realizzata sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana, la mostra é stata inaugurata ieri alla presenza delle maggiori autorità civili e militari cittadine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accademia, ’memoria e giustizia’. Una mostra sulle stragi nazifasciste

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