"Oltre la verità", un viaggio dentro le ombre della storia italiana recente tra terrorismo, potere, neofascismo e memoria collettiva. È il titolo del nuovo ciclo di incontri promosso dal Comune di Rimini, che tra maggio e giugno porterà in città autori, giornalisti e studiosi impegnati a raccontare alcune delle pagine più controverse del Paese. Tre appuntamenti pensati non solo come presentazioni di libri, ma come occasioni di confronto pubblico sui nodi irrisolti della società contemporanea e sui meccanismi che hanno segnato la storia politica italiana dagli anni delle stragi fino ai fenomeni dell’estrema destra di oggi. Il primo incontro è in programma venerdì 15 maggio alle 20.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oltre la verità: tra stragi, neofascismo e memoria italiana

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