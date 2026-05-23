Verità e giustizia sulle stragi a Palermo oltre 8mila in corteo Maria Falcone | Giovan

A Palermo, più di 8.000 persone hanno partecipato a un corteo organizzato da associazioni e collettivi. La manifestazione si è svolta nel 34esimo anniversario dell’attentato di Capaci, con richieste di giustizia e verità sulle stragi di mafia. Tra i partecipanti, anche figure di spicco del mondo della cultura e della società civile. La manifestazione si è svolta senza incidenti e si è conclusa in una piazza centrale della città.

AGI - Sono oltre 8 mila i partecipanti al corteo promosso a Palermo da un folto cartello di associazioni e collettivi che chiedono "giustizia e verità" sulle stragi di mafia, nel 34esimo anniversario dell'eccidio di Capaci. Le associazioni presenti. Tra gli organizzatori dell'evento Agende Rosse, Cgil, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Centro Studi Paolo e Rita Borsellino e Our Voice. "Fuori la mafia dallo Stato", tra gli slogan. "Basta silenzi e depistaggi", si legge sugli striscioni. Il corteo nel cuore della città. Partiti dal palazzo di giustizia, i manifestanti hanno attraversato piazza Verdi, via Ruggero Settimo, piazza Castelnuovo e via Libertà, nel cuore della città, per raggiungere l'area vicina all' Albero Falcone. 🔗 Leggi su Agi.it

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