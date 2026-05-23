verissimo chiude la stagione con lo speciale amici

Silvia Toffanin torna oggi, sabato 23 maggio, con l’ultimo appuntamento di Verissimo, che chiude la stagione con uno speciale dedicato ad Amici, in onda alle 16.30 su Canale 5. Ecco le anticipazioni del weekend. Al centro dello speciale ci saranno il percorso, i sogni e le esibizioni dei finalisti Alessio Di Ponzio, Emiliano Fiasco, Elena D’Elia e Nicola Marchionni, con in primo piano le emozioni di Lorenzo Salvetti, vincitore dell’edizione. Non mancheranno le interviste anche ai professori, che hanno seguito la crescita e l’evoluzione dei ragazzi durante tutto l’anno, e qualche sorpresa. Domenica 24 maggio sarà la volta di Verissimo – Le Storie, una selezione delle interviste realizzate da Silvia Toffanin in questa stagione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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