Verissimo anticipazioni del 23 maggio | ultima puntata con i finalisti di Amici

Da dilei.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 23 maggio, Verissimo dedicherà il suo appuntamento finale a Amici25, ospitando i finalisti del talent show. Silvia Toffanin li accoglierà nello studio di Canale5, chiudendo così questa edizione del talk show del weekend. La puntata speciale sarà l’ultima di questa stagione.

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Puntata speciale per  Verissimo,  che sabato 23 maggio dedicherà il pomeriggio a Amici25.   Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio i finalisti del talent show di Maria De Filippi, per l’appuntamento che chiude questa edizione del talk show del weekend di Canale5. Verissimo, le anticipazioni del 23 maggio. Tutto pronto per il gran finale di   Verissimo:  Silvia Toffanin chiude la stagione televisiva del talk show con una puntata speciale tutta dedicata al talent show di successo di  Maria De Filippi, che si è appena concluso. Al centro della puntata  il talento, i sogni e le esibizioni dei finalisti, con le emozioni di Lorenzo Salvetti, vincitore di questa edizione. 🔗 Leggi su Dilei.it

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