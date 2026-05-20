Sabato 23 maggio alle 16.30, su Canale 5, va in onda una puntata speciale di Verissimo dedicata ad Amici 25. La trasmissione si concentrerà sui finalisti del talent show appena concluso, con particolare attenzione al vincitore Lorenzo Salvetti. La puntata presenterà interviste e approfondimenti sui protagonisti della finale e sul percorso che li ha portati alla conquista del titolo. Nessun dettaglio aggiuntivo verrà fornito riguardo ad altri aspetti della trasmissione o agli eventuali ospiti.

Sabato 23 maggio, alle 16.30 su Canale 5, Verissimo torna con una puntata speciale dedicata ad Amici 25, il talent show che ha appena incoronato Lorenzo Salvetti come vincitore. Silvia Toffanin aprirà le porte del suo salotto televisivo ai protagonisti dell’ultima edizione, per rivivere insieme le emozioni, le sfide e i momenti più intensi di un percorso che ha appassionato milioni di spettatori. Un appuntamento che promette di unire racconto e spettacolo, con i finalisti pronti a condividere la loro esperienza dopo mesi di prove, sacrifici e sogni realizzati. Chi saranno gli ospiti di questa puntata? Quali retroscena verranno svelati? E come hanno vissuto i ragazzi la loro avventura nel talent più seguito d’Italia? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Verissimo, ospiti del 23 maggio: puntata speciale dedicata ad Amici 25 e ai suoi finalisti

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