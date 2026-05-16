Verissimo anticipazioni del 16 maggio | arrivano Arisa e i finalisti di Amici

Da dilei.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio torna l’appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. In questa puntata, saranno ospiti i finalisti del talent musicale Amici e la cantante Arisa. Durante la trasmissione, si discuterà delle rispettive esperienze e si ascolteranno aggiornamenti sulle loro carriere. La puntata vedrà anche la partecipazione di altri volti noti del mondo dello spettacolo, sportivi e artisti, che condivideranno alcune delle loro storie più recenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Torna sabato 16 maggio il consueto appuntamento con Verissimo. Nel talk show condotto da Silvia Toffanin volti celebri del piccolo schermo, sportivi e artisti della canzone condivideranno le proprie storie: nella puntata di oggi, arriveranno i finalisti del talent Amici e la cantante Arisa. Ma ci sarà spazio anche per i racconti di Diego Maradona Jr e Mara Maionchi. Verissimo, spazio ad Arisa e Mara Maionchi. La puntata di Verissimo del 16 maggio si aprirà con un’intervista a cuore aperto di Arisa. La cantante, che sta vivendo un momento professionale molto felice, ha da poco pubblicato il nuovo singolo Rugiada,  nel cui videoclip si mostra bellissima e sensibilmente dimagrita. 🔗 Leggi su Dilei.it

verissimo anticipazioni del 16 maggio arrivano arisa e i finalisti di amici
© Dilei.it - Verissimo, anticipazioni del 16 maggio: arrivano Arisa e i finalisti di Amici
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Anticipazioni Verissimo del 28 marzo, arrivano Valeria Mazza e i concorrenti di Amici

Anticipazioni Amici 25, Semifinale del Serale del 9 maggio: ospiti, sfide, eliminati e finalistiSabato 9 maggio 2026 andrà in onda la semifinale del Serale di Amici di Maria De Filippi su Canale 5.

verissimo anticipazioni del 16Verissimo, ospiti e anticipazioni del 16-17 maggioQuali sono gli ospiti del weekend 16-17 maggio di Verissimo il programma di Silvia Toffanin tra cinema, musica e attualità ... dituttounpop.it

Verissimo: anticipazioni e ospiti sabato 16 e domenica 17 maggio!Nella puntata di sabato 16 maggio, in onda alle 16.30 su Canale 5, tra gli ospiti più attesi ci sarà Arisa, pronta a raccontarsi tra carriera, nuovi progetti e vita privata. Per la prima volta nel ... serial.everyeye.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web