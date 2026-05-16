Sabato 16 maggio torna l’appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. In questa puntata, saranno ospiti i finalisti del talent musicale Amici e la cantante Arisa. Durante la trasmissione, si discuterà delle rispettive esperienze e si ascolteranno aggiornamenti sulle loro carriere. La puntata vedrà anche la partecipazione di altri volti noti del mondo dello spettacolo, sportivi e artisti, che condivideranno alcune delle loro storie più recenti.

Torna sabato 16 maggio il consueto appuntamento con Verissimo. Nel talk show condotto da Silvia Toffanin volti celebri del piccolo schermo, sportivi e artisti della canzone condivideranno le proprie storie: nella puntata di oggi, arriveranno i finalisti del talent Amici e la cantante Arisa. Ma ci sarà spazio anche per i racconti di Diego Maradona Jr e Mara Maionchi. Verissimo, spazio ad Arisa e Mara Maionchi. La puntata di Verissimo del 16 maggio si aprirà con un’intervista a cuore aperto di Arisa. La cantante, che sta vivendo un momento professionale molto felice, ha da poco pubblicato il nuovo singolo Rugiada, nel cui videoclip si mostra bellissima e sensibilmente dimagrita. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Verissimo, anticipazioni del 16 maggio: arrivano Arisa e i finalisti di Amici

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