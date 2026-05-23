Sensi ha dichiarato che lavorerà con impegno indipendentemente dal ruolo che ricoprirà. Sono state sollevate domande sul programma concreto derivato dai colloqui con i cittadini e su come intenda tradurre le richieste raccolte in azioni pratiche.

? Domande chiave Cosa prevede il programma concreto nato dai dialoghi con i cittadini?. Come intende Sensi trasformare le necessità raccolte in azioni reali?. Perché il candidato promette impegno costante anche senza la carica?. Quali saranno le conseguenze del metodo basato sull'ascolto capillare?.? In Breve Programma basato sull'ascolto sistematico delle necessità dei residenti di Verghereto.. Strategia della lista Radici in Comune focalizzata sul contatto capillare con le botteghe.. Impegno civile di Sensi verso il benessere sociale del territorio locale.. A Verghereto, il candidato sindaco Federico Sensi ha diffuso una nota della lista Radici in Comune per ringraziare i cittadini alla conclusione della campagna elettorale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verghereto, Sensi: lavorerò a testa bassa qualunque sia il ruolo

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