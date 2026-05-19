Elezioni a Verghereto Confartigianato incontra il candidato sindaco di ' Radici in Comune' Federico Sensi
In vista delle elezioni amministrative a Verghereto il 24 e 25 maggio, Confartigianato Valle Savio ha organizzato incontri con i candidati alla carica di sindaco. Tra questi, quello con il rappresentante di 'Radici in Comune' Federico Sensi. L'obiettivo dell'associazione è discutere delle questioni che riguardano le imprese locali e le possibili strategie per il territorio. L'incontro si è concentrato su temi legati alle sfide del settore delle piccole e medie imprese in vista della consultazione elettorale.
In vista delle prossime elezioni amministrative nel comune di Verghereto del 24 e 25 maggio, Confartigianato Valle Savio ha avviato incontri con i candidati alla competizione elettorale con l’obiettivo di portare al centro del confronto le problematiche delle imprese locali e le strategie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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