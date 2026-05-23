I carabinieri di Zingonia hanno chiuso un bar e due macellerie tra Verdellino e Boltiere, elevando sanzioni per oltre 22.000 euro. Durante i controlli, sono state riscontrate varie irregolarità nelle attività commerciali.

L’INTERVENTO. I carabinieri di Zingonia hanno controllato tre attività commerciali tra Boltiere e Verdellino, riscontrando diverse irregolarità. Tre attività commerciali sospese e sanzioni per oltre 22.100 euro. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati nel pomeriggio del 21 maggio dai carabinieri di Zingonia, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bergamo, del Nas di Brescia e della Polizia intercomunale di Zingonia. Il servizio ha interessato un bar a Boltiere e due macellerie a Verdellino, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di lavoro, sicurezza e igiene. Nel corso delle ispezioni sono emerse diverse violazioni, sia amministrative sia penali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Verdellino e Boltiere, chiusi un bar e due macellerie: sanzioni per oltre 22mila euro

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