Due bar chiusi per gravi irregolarità igieniche | scattano le sanzioni

Durante controlli recenti nel territorio di Montesano sulla Marcellana, due bar sono stati temporaneamente chiusi a causa di gravi irregolarità igieniche riscontrate durante le ispezioni. Le autorità hanno contestato diverse criticità sul fronte igienico-sanitario, che hanno portato alla sospensione delle attività commerciali fino a quando non saranno rispettate le norme previste dalla legge. Nessun'altra informazione è stata resa nota riguardo alle aziende coinvolte.

Due bar sono stati sospesi nel territorio di Montesano sulla Marcellana, nel Vallo di Diano, a seguito di controlli che hanno fatto emergere importanti criticità sul fronte igienico-sanitario. Il provvedimento è arrivato al termine di un’operazione coordinata che ha visto impegnati i carabinieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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SI tratta di due nordafricani, classe 1977, fermati vicino all'aeroporto. #TG33AltoAdige --- TV33 | La tua TV in Trentino Alto Adige Canale 19 del digitale terrestre Streaming live e on demand su tv33.it Redazioni a Trento e a Bolzano - facebook.com facebook

Varese, rissa in strada: accoltellato a morte un 30enne e due feriti #accoltellamento x.com